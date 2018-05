Will Smith sẽ hát ca khúc chính thức của World Cup 2018

[VIDEO] WILL SMITH HÁT CA KHÚC CHÍNH THỨC CỦA WORLD CUP 2018

Theo tạp chí Billboard, ca khúc này do DJ người Mỹ Diplo sản xuất và dự kiến sẽ phát hành vào ngày 25.5. Smith - từng có những ca khúc nổi tiếng “Getting’ Jiggy Wit It”, tiết lộ thông tin này trên tài khoản Instagram của mình, cùng ảnh chụp chung với Nicky Jam kèm chú thích: “One Life to Live. Live it Up. #WorldCup”. Nội dung này lập tức nhận được hơn 500.000 lượt thích. Ngôi sao “Men in Black” Smith năm nay 49 tuổi, đã gặt hái thành công trong sự nghiệp diễn xuất và âm nhạc trong hơn 3 thập niên, trong đó có album bán được hơn 9 triệu bản và 2 lần được đề cử Oscar.

Thời gian gần đây, Will Smith tập trung hơn cho sự nghiệp diễn viên và ca khúc World Cup đánh dấu sự trở lại với âm nhạc của anh sau hơn 10 năm sau khi phát hành album solo “Lost and Found”. Nicky Jam là ngôi sao của dòng nhạc reggae, rất nổi tiếng ở khu vực Mỹ Latin. Nicky Jam hát những ca khúc tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Anh, trong đó nhiều ca khúc của anh thu hút được hơn 1 tỉ lượt xem trên YouTube.

Nicky Jam cũng tiết lộ về sự hợp tác với Will Smith hồi đầu tuần này trên Twitter, khi đăng tải ảnh cùng chú thích bằng tiếng Tây Ban Nha: “Điều tuyệt vời nhất trong mọi việc đang được tiến hành. Will Smith”. Trong khi đó, ngôi sao nhạc pop 23 tuổi Era Istrefi là người ít nổi tiếng nhất trong bộ ba, nhưng đã có bước đột phá quan trọng trong năm 2016 với ca khúc “Bonbon”, với hơn 500 triệu lượt xem trên YouTube.

Theo Sky News, video ca khúc World Cup được cho là quay vào dịp cuối tuần ở Cartagena (Colombia), dựa vào sự xuất hiện cùng lúc của Will Smith và Nicky Jam ở đó. Ca khúc World Cup thường được trình bày trong lễ khai mạc ngày 14.6 trước khi diễn ra trận Nga - Ả Rập Xê Út trên sân Luzhniki ở Moscow, hoặc trong lễ bế mạc trước trận chung kết cũng tại sân này ngày 15.7.

Tây Nguyên