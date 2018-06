World Cup 2018: Lần đầu tiên Việt Nam có ca khúc cổ vũ nhân dịp World Cup

Giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh đã chính thức khởi tranh, nhưng rất nhiều người Việt vẫn không hề hay biết ca khúc chính thức của World Cup 2018 là gì. Mới đây, FIFA World Cup đã công bố Live it up do Nicky Jam kết hợp cùng Will Smith và Era Istrefi trình bày là bài hát chính thức của World Cup lần thứ 21. Giai điệu thấm đẫm chất Latin nhưng đã được pha trộn chút EDM, khiến Live it up có phần hiện đại hơn, tuy nhiên phần điệp khúc vẫn có thể nhầm lẫn với bất kỳ một bài hát thể loại Latin nào.

Còn với “gout” nhạc người Việt, ca khúc nổi tiếng nhất và đáng nhớ nhất chính là The Cup Of Life tại World Cup 1998. Và sự thật nhiều năm nay, người hâm mộ Việt Nam vẫn đang trông đợi một The Cup Of Life thật sự dành riêng cho mình. Đó là bài hát mà mỗi khi cất lên, giai điệu và lời hát sẽ trở thành ngọn lửa, châm ngòi cho không khí náo nức, cuồng nhiệt - đã trở thành phong cách thưởng thức bóng đá đậm chất Việt Nam từ xưa đến nay. Giờ đây, không phải chờ đợi thêm nữa, từ hôm nay, hàng triệu người yêu bóng đá Việt Nam sẽ cùng hòa điệu và cất vang ca khúc cổ động cho World Cup lần đầu tiên dành riêng cho mình - We Are The Rising Kings.

Thuộc khuôn khổ chiến dịch cổ động World Cup 2018 của Budweiser tại Việt Nam, lấy cảm hứng từ tinh thần yêu bóng đá mãnh liệt của người Việt cùng niềm tin vào tương lai bóng đá Việt Nam vươn ra tầm thế giới sau thành công ấn tượng của đội tuyển U.23 Việt Nam, Budweiser đã mời “Phù thủy âm nhạc” Touliver và nghệ sĩ Underground nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay Rhymastic, cùng tạo ra ca khúc cổ động trong dịp World Cup, đặc biệt dành riêng cho Việt Nam.

Chọn thể loại nhạc đương đại, trẻ trung và sôi động bậc nhất - EDM - We Are The Rising Kings đúng nghĩa là ca khúc dành cho những fan bóng đá hiện đại với giai điệu nhanh, mạnh, dồn dập, thúc hối, khiến người nghe không thể đứng yên. Lời hát khơi gợi trọn vẹn những cảm xúc “túc cầu” mà bất cứ một cầu thủ bóng đá thực thụ nào cũng phải trải qua. Đó là những mệt mỏi, luyện rèn của chặng đường dài khốn khó, có những vấp ngã đường đời, những khi muốn buông xuôi nhưng cuối cùng với những mật đắng luyện rèn, ta cứ thế bước đi lên để tìm cho khát khao của mình câu trả lời. Vươn đến ước mơ ngôi vương thật sự của môn thể thao vua - chính là cảm xúc mà We Are The Rising Kings muốn chia sẻ đến hàng triệu người hâm mộ Việt Nam trong kỳ World Cup này.

We Are The Rising Kings còn được Budweiser phát hành một video clip ca nhạc hoành tráng với không khí hừng hực không kém gì trên sân cỏ với mong muốn tiếp lửa đam mê bóng đá cuồng nhiệt cho các cổ động viên Việt Nam khi theo dõi những trận cầu đỉnh cao sắp tới. Video clip thu hút người hâm mộ với sự góp mặt của những ngôi sao - Công Vinh, thủ môn U.23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng, tiền đạo U.23 Việt Nam Hà Đức Chinh cùng nhóm nghệ sĩ trẻ Space Speakers và vlogger HuyMe.

Hãy cùng hòa nhịp say mê trong ca khúc cổ động nhân dịp World Cup đầu tiên dành cho người Việt và thưởng thức một giải đấu không thể nào quên với Budweiser!

Nguồn: Budweiser