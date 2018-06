Xem World Cup giữa hàng rào an ninh Nga

Anh Nguyễn Đức Thịnh, tiểu thương tại chợ Chim (Moscow), cho biết từ rất sớm lực lượng an ninh Nga đã rà soát lại thông tin công dân. “Cán bộ an ninh Nga xem lại giấy tờ từng người. Họ không làm khó, chỉ kiểm soát, cập nhật hết thông tin về giấy tờ, số điện thoại, chỗ ở của người Việt tại Nga. Tất cả chúng tôi đều ủng hộ vì điều đó sẽ giúp tổ chức World Cup an toàn hơn. Phương tiện thông tin đại chúng cũng thường xuyên nhắc nhở mọi người hạn chế các hoạt động có thể dẫn tới cháy nổ, như nướng thịt ngoài trời”, anh Thịnh chia sẻ.

Tại World Cup 2018, bà con ở chợ Chim nói riêng và các nơi khác tại Moscow đều rảnh hơn do lệnh cấm xe hàng đường dài vào thành phố từ 1.6 - 25.7. Một Moscow “đường thông, hè thoáng” hơn bình thường là điều có thể cảm nhận được. “Mấy khi có cơ hội chứng kiến World Cup được tổ chức ngay bên cạnh mình. Thất thu một chút nhưng bù lại chúng tôi có thời gian đi chơi với bạn bè tại đây cũng như từ VN và các nước khác sang”, anh Thịnh cho biết.

Câu chuyện trong cộng đồng gốc Việt phản ánh một phần của công tác an ninh đang được thắt chặt chưa từng có tại World Cup 2018. Nga là một cường quốc về an ninh, quân sự, họ cũng có nhiều kẻ thù, nên khi bỏ ra hơn 19 tỉ USD để tổ chức World Cup, an ninh là một trong những khâu được quan tâm nhất. Mỗi một người nước ngoài đến Nga trong dịp này, sau khi “vượt qua” lớp lớp hàng rào an ninh ở cửa khẩu, sẽ còn phải trải qua không biết bao nhiêu thủ tục an ninh mỗi ngày. An ninh không nhất thiết phải súng ống, máy soi; an ninh đôi khi được thể hiện dưới hình thức là những thủ tục hành chính cổ điển kiểu đăng ký tạm trú cho hành khách lưu trú trong khách sạn, nhà nghỉ hoặc bạn bè đến nhà chơi ở lại qua đêm. Những thủ tục này ngày thường vốn đã chặt chẽ, trong dịp World Cup được tiến hành chặt chẽ hơn gấp bội.

Người Nga thực hiện công tác an ninh theo nhiều lớp. Để tới các điểm công cộng, một cổ động viên phải qua vài lần kiểm tra an ninh, từ ga tàu điện ngầm cho đến các chốt mới lập nên ở những nơi này. Thêm vào đó là hệ thống camera giám sát ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt được lắp khắp nơi, truyền hình ảnh và phân tích hành vi tức thời tới các trung tâm chỉ huy của cảnh sát và quân đội. Một địa điểm tổ chức “nhỏ” như Kaliningrad đã được lắp thêm 1.200 camera loại này, con số ở Moscow hẳn lớn hơn nhiều.

Xung quanh các khu vực nhạy cảm ở Moscow, người ta dễ dàng thấy hàng chục xe buýt nối toa chứa đầy lực lượng tinh nhuệ. Lực lượng này quanh các sân vận động và nơi các đội tuyển đóng quân còn dày đặc hơn. Các lối vào khu vực đi bộ, khu Fan Fest luôn có xe tải hoặc các chướng ngại vật lớn án ngữ nhằm chặn những cuộc tấn công bằng xe tải như đã từng xảy ra tại Pháp.

Thủ tục an ninh cũng liên tục được thay đổi, điều chỉnh. Ở ngày khai mạc, chúng tôi đến Fan Fest chỉ phải cho ba lô vào máy quét. Hôm sau, chúng tôi phải trình hết điện thoại trong người ra và bật lên. Một số thiết bị điện tử khác cũng phải mở ra và chứng minh chúng hoạt động bình thường chứ không phải là vật ngụy trang. Khách xuống tàu điện ngầm, chỉ cần có túi xách sẽ được yêu cầu rà soát. Nếu nghi vấn sẽ đưa vào máy soi.

Trên xe buýt từ Fan Fest về Quảng trường Đỏ, luôn có 2 cán bộ an ninh Nga (1 nam, 1 nữ) tiến tới yêu cầu soi mã thẻ FAN ID của mọi hành khách. Khi chúng tôi ngồi ngoài sân Spartak viết bài, có ít nhất 2 người mặc thường phục đến đứng sau lưng để xem chúng tôi đang làm gì với máy tính và đống đồ điện tử lỉnh kỉnh. Sự cẩn trọng về an ninh của người Nga cũng thể hiện qua việc các tình nguyện viên nhận lệnh không được trả lời báo chí.

Chặt ngoài, thoáng trong là phương châm của người Nga. Sau khi vượt qua lớp lớp các thủ tục và hàng rào an ninh bên ngoài, bạn sẽ cảm thấy khá thoải mái khi đã ở bên trong các điểm vui chơi, xem bóng đá. Chẳng hạn tại quảng trường Đỏ hoặc những khu vực công cộng quan trọng, thi thoảng người ta mới thấy một vài nhóm nhỏ khoảng 3 - 5 nhân viên an ninh OMON chứ không quá dày đặc. Ông Melchor Gonzalez, cổ động viên Mexico với 8 lần đi xem World Cup, đánh giá đây là giải đấu ông cảm thấy được bảo vệ tốt nhất. Theo ông, người Nga đã làm an ninh ấn tượng đến mức nhiều khi mọi người quên mất sự hiện diện của lực lượng an ninh sau khi đã vượt qua các hàng rào bên ngoài để vào các điểm vui chơi, xem bóng đá.

Đỗ Hùng - Quốc Việt

(từ Moscow)