CĐV Than Quảng Ninh luôn khiến người đi xa nhớ mãi

Người yêu bóng đá cả nước đều biết sân vận động Cẩm Phả là chảo lửa, sức ép luôn rất lớn dành cho các đội phải đến làm khách. Fans bóng đá Quảng Ninh quan niệm, cổ vũ là phải nhiệt huyết, bùng cháy như tinh thần người thợ mỏ. Có đến, có hòa cùng không khí ấy mới hiểu hết thế nào là sự cuồng nhiệt với bóng đá của những công dân vùng mỏ.



Năm nay, VCK U.21 báo Thanh Niên, cổ động viên Quảng Ninh góp phần không nhỏ, mang lại sự thành công chung cho toàn mùa giải. Những trận không có chủ nhà U.21 Than Quảng Ninh , vẫn có khán giả áo xanh vẫn đến sân ủng hộ hai đội. Người Quảng Ninh có quyền tự hào về tình yêu bóng đá, hoặc hay hơn, họ mong muốn quảng bá văn hoá cổ vũ đến với nhiều địa phương khác.

Anh Phan Khuyến, thành viên hội cổ động viên Than Quảng Ninh, làm việc tại Tổng công ty than Đông Bắc cho hay, anh đã cổ vũ cho Than Quảng Ninh 6 năm nay, tình yêu có đổi thay, đó là mỗi ngày một nhiều lên.

Rất xinh xắn, luôn đứng ở hàng đầu tiên trên khán đài B và hát, nhảy cuồng nhiệt cùng những bạn bè khác, Phạm Như Quỳnh, học sinh trường THPT Cẩm Phả cho biết, hơn 90 phút trên sân, được sống cùng niềm đam mê bóng đá cùng hàng ngàn người khác mang lại cho Quỳnh những cảm xúc đặc biệt.

Không thể đi tiếp, tuy nhiên khán đài Cẩm Phả sẽ vẫn tiếp tục bùng nổ ở trận đấu cuối cùng của giải, trận chung kết chiều nay, 2.11 tới đây.

Mảnh đất Cẩm Phả luôn dang tay chào đón tất cả như những người con của vùng mỏ yêu thương. Để được say trong bầy trời, say trong biển khơi, say trong tình người… ơi Cẩm Phả ơi…

Những hình ảnh người ta sẽ không bao giờ quên khi nhớ về Cẩm Phả:

Thúy Hằng