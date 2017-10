Man City du đấu Việt Nam: Đàm phán thông lệ quốc tế

(TNO) Tuy chưa đặt bút ký nhưng đại diện CLB Man City và các đối tác phía Việt Nam gồm Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ngân hàng SHB đã cơ bản đồng thuận hợp đồng thi đấu giao hữu của CLB này vào cuối tháng 7.

Bà Lucia Sanchez (phải) - Giám đốc tour du đấu và giao hữu quốc tế tại buổi khảo sát và đánh giá cao chất lượng sân Mỹ Đình - Ảnh: Lê Nam

Lãnh đạo SHB đã cho biết như vậy trong thông cáo báo chí được gửi đi vào hôm qua, ngay sau khi đoàn tiền trạm của CLB Man City khép lại 3 ngày làm việc tại Hà Nội.



Thông cáo nói rõ: “Bà Bethan Power - Phụ trách tư vấn pháp lý và bà Lucia Sanchez - Giám đốc tour du đấu và giao hữu quốc tế đã khảo sát và đánh giá cao chất lượng sân Mỹ Đình, các khu vực chức năng sân vận động cũng như toàn bộ hạ tầng phục vụ trận giao hữu. Đoàn cũng đã khảo sát một số bệnh viện chất lượng cao tại Hà Nội, một số khách sạn 5 sao và các cơ sở y tế chuyên sâu tại Hà Nội.



Đàm phán với VFF và SHB, đại diện Man City cho biết các phương án an ninh, bảo vệ đoàn (dự kiến lên tới 65 người), các phương án bảo vệ khi di chuyển, công tác bảo vệ trận đấu tại sân Mỹ Đình do VFF và SHB đưa ra là rất thuyết phục.



Đoàn tiền trạm cũng đánh giá cao các sự kiện bên lề do SHB tổ chức trước trận đấu, trong trận đấu và sau trận đấu , có sự tham gia của các cầu thủ Man Ciy và người hâm mộ”.



Trước vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm là bản hợp đồng chưa thể được ký giữa các bên, lãnh đạo SHB giải thích: “Sau khi tiến hành đàm phán, 3 bên (gồm Man City, VFF và SHB) đã cơ bản đạt được các nguyên tắc chung cho bản hợp đồng và đồng thuận nhiều điều khoản mà các bên đưa ra.



Tuy nhiên, các điều khoản có tính chất kỹ thuật và thông lệ quốc tế, các bên cần thêm thời gian trao đổi - đàm phán tiếp để đi đến thống nhất và sớm hoàn tất hợp đồng giao đấu trong thời gian sớm nhất”.



Theo ông Đào Mạnh Hùng - Phó giám đốc Ban phát triển thương hiệu ngân hàng SHB, sau khi tiếp cận các thông tin tại Việt Nam, đoàn tiền trạm đã đánh giá cao công tác tổ chức các trận giao hữu quốc tế của VFF từ trước đến nay, trong đó có trận đấu giữa tuyển Việt Nam và CLB cũng đến từ nước Anh là Arsenal vào tháng 7 năm 2013.

Sẽ xây dựng Học viện bóng đá Man City tại Việt Nam Ông Đỗ Quang Hiển - chủ tịch Hội đồng quản trị SHB nói: “Tôi vừa có những cuộc làm việc quan trọng với ông Francisco Lopez - Giám đốc phụ trách kinh doanh City Football Group (CFG) - thành viên tập đoàn Adug, chủ sở sở hữu CLB Man City.



Chúng tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng trong hợp tác chiến lược giữa hai bên sau sự kiện ký kết hợp tác chiến lược đồng thương hiệu vào ngày 1.7.2014 tại Hà Nội. Mặc dù đây mới là sự khởi đầu cho một quan hệ hợp tác dài lâu giữa hai bên, nhưng cho thấy đó là sự lựa chọn đúng đắn.



Ông Francisco Lopez đã bày tỏ và đồng thuận với các quan điểm của chúng tôi trong việc hợp tác xây dựng một Học viện bóng đá Man City tại Việt Nam và hợp tác với CLB SHB.Đà Nẵng cũng như CLB Hà Nội T&T trong việc đào tạo cán bộ quản lý cấp cao, HLV, cầu thủ … theo hướng chuyên nghiệp, bài bản, chuẩn quốc tế”.

