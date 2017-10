'Lời nguyền' Ramsey vẫn linh nghiệm

(TNO) Những tưởng việc Aaron Ramsey ghi bàn và sau đó là một người nổi tiếng qua đời đã đi vào quên lãng khi anh liên tục lập công trong mùa giải này. Tuy nhiên, dường như 'lời nguyền' đó vẫn còn linh nghiệm.

Ramsey vừa ghi 2 bàn trong trận Arsenal thắng Cardiff vào ngày 30.11... -

Ảnh: Reuters

Cho đến thời điểm này của mùa giải, Ramsey đang có được phong độ rất tốt. Anh là chân sút số 1 của Arsenal với 8 bàn sau 13 trận ở Premier League và 5 bàn ở 7 trận Champions League.

Ở những mùa giải trước, việc cầu thủ người Xứ Wales ghi bàn liên tục có thể khiến những người nổi tiếng lo lắng. Bởi có một điều trùng hợp là sau khi anh này ghi bàn là có một người nổi tiếng qua đời.

Sau nhiều sự việc diễn ra như vậy, trên mạng xã hội Facebook thậm chí đã có 1 trang với lời kêu gọi "Saving an Ramsey shot is like saving someone's life" (Tạm dịch: Hạn chế Ramsey ghi bàn cũng giống như cứu 1 mạng người)

Tuy nhiên, kể từ đầu mùa giải, Ramsey ghi bàn khá đều đặn cho Arsenal nhưng những người nổi tiếng vẫn "bình yên vô sự". Người ta bắt đầu nghĩ rằng "lời nguyền" mỗi khi cầu thủ 22 tuổi lập công đã được xóa bỏ.



... thì cùng ngày, Walker qua đời vì tai nạn xe giao thông - Ảnh: Zimbio

Tuy nhiên, trong ngày 30.11 vừa qua, chẳng bao lâu sau khi Ramsey lập cú đúp giúp Arsenal giành chiến thắng 3-0 trên sân Cardiff thì Paul Walker, diễn viên nổi tiếng trong loạt phim hành động Fast and Furious (Quá nhanh, quá nguy hiểm) qua đời vì một tai nạn giao thông ở thành phố San Clarita thuộc bang California (Mỹ).

Đến khi đó thì nhiều người mới giật mình và nghĩ đến việc "lời nguyền" Ramsey đã quay trở lại. Tuy nhiên, hẳn là các cổ động viên Arsenal coi điều này chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Bởi họ rất muốn tiền vệ này tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn đều đặn cho đến cuối mùa giải để Arsenal có thể giành chức vô địch Premier League sau 9 năm.

Điểm lại những người nổi tiếng chết sau khi Ramsey ghi bàn:



Ngày 1.5.2011: Ramsey ghi bàn vào lưới M.U tại sân Emirates. Đến ngày 2.5.2011, trùm khủng bố Osama bin Laden bị lực lượng biệt kích Seals (Mỹ) bắn chết) ở Pakistan - Ảnh: AFP

Ngày 2.10.2011: Ramsey ghi bàn trong trận gặp Tottenham ở sân White Hart Lane. Đến ngày 5.10.2011, nhà đồng sáng lập sáng lập hãng Apple Steve Jobs chết tại nhà ở California sau một cuộc chiến dài với căn bệnh ung thư - Ảnh: AFP

Ngày 19.10.2011: Ramsey ghi bàn ở trận đấu với Marseille trong khuôn khổ Champions League. Đến ngày 20.10.2011, đại tá Gaddafi bị quân nổi dậy giết ở gần quê nhà Sirte (Libya) - Ảnh: AFP

Ngày 11.2.2012: Ramsey ghi bàn trong trận gặp Sunderland và cùng ngày, diva nổi tiếng Whitney Houston được phát hiện đã chết trong bồn tắm khách sạn Beverly Hilton ở Los Angeles (Mỹ) - Ảnh: AFP

